Bastoncini di cioccolato e zucchero | uno snack per grandi e piccini!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 23 gennaio 2022) Idisono croccanti biscotti, simili a lingue di gatto, ma leggermente più spessi e corposi. Dolci, ma non troppo, perché smorzati dall’aroma del cacao e delfondente, sono deliziosi stuzzichini da assaporare accompagnati dal tè delle cinque, con le amiche di sempre. Oppure a fine pasto, per accompagnare un digestivo aromatico e profumato, al termine di una cena con gli amici di sempre. O ancora, per la colazione o merenda dei piccoli di casa, offrirete loro unosano e genuino. Insomma, sono imperdibili in qualsiasi momento della giornata. Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo!di: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuratevi: cacao amaro in ...