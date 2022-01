Alessandro Basciano rischia la squalifica dal GF Vip? Ecco perché

(Di domenica 23 gennaio 2022)a rischiodal GFhato la qualifica? Per capirlo dobbiamo fare un passo indietro così da avere un minimo di contesto. La notte abbastanza movimentata quella tra Sophie Codegoni e il gieffino. I due, infatti, hanno litigato in maniera molto accesa. Il tutto sarebbe partito dal fatto L'articolo proviene da Novella 2000.

La relazione nata al Grande Fratello Vip tra Sophie Codegoni econtinua tra alti e bassi. A commentare la neo coppia ci ha pensato Francesca Cipriani , che ha colto l'occasione per dire la sua anche sull'amore sbocciato nella Casa tra Manuel ...Quella di ieri nella casa del Gf Vip è stata una serata a dir poco turbolenta. Sophie Codegoni infatti è scoppiata a piangere dopo che è stata trattata male da. Sophie, consolata da Soleil ha affermato: Poco dopovoleva parlare a Sophie senza microfono ma gli autori sono prontamente intervenuti, minacciando di squalificarlo. ...Non c'è mai fine al peggio. Delia Duran e Soleil Sorge hanno trovato una connection. Dopo l'ingresso della moglie di Alex Belli non sono mancate liti e discussioni tra le due donne ...Il GF Vip continua a sorprendere: non basta la diretta TV, ci si mettono di mezzo anche i social. La notizia è arrivata da Twitter e ha scosso i fan.