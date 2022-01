“A chi ha fatto finta di…”: Insigne, l’agente esplode sui social (Di domenica 23 gennaio 2022) Lorenzo Insigne in gol durante la sfida contro la Salernitana. l’agente Vincenzo Pisacane ha pubblicato un messaggio molto particolare sui social. Gol con dedica. Gol con emozione. Gol con uno sguardo agrodolce rivolto al futuro. Lorenzo Insigne non è ancora andato via, lo farà in estate. Eppure, il suo addio al Napoli sarà di sicuro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 23 gennaio 2022) Lorenzoin gol durante la sfida contro la Salernitana.Vincenzo Pisacane ha pubblicato un messaggio molto particolare sui. Gol con dedica. Gol con emozione. Gol con uno sguardo agrodolce rivolto al futuro. Lorenzonon è ancora andato via, lo farà in estate. Eppure, il suo addio al Napoli sarà di sicuro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ricpuglisi : Le Sardine chi vogliono al Quirinale? Hanno già fatto un giretto in sacco a pelo per segnalare la loro posizione? - repubblica : Green Pass, il governo valuta la proroga, oltre i sei mesi, per chi ha fatto il booster [di Alessandra Ziniti] - rtl1025 : ?? Sulla scadenza del #Greenpass per chi ha fatto il richiamo/#terzadose 'si valuteranno soluzioni'. E' quanto si ap… - MercPat : RT @MinutemanItaly: Qui il Governo dei Migliori in tutto il suo splendore. Chi ha fatto il booster tra i primi a settembre si troverà con i… - Luigi733690531 : RT @Napoli_Report: Vincenzo #Pisacane, agente di #Insigne, su @instagram: “Volevo fare una conferenza stampa così da poter spiegare tante e… -