WRC, Monte Carlo PS13: super sabato per Ogier, fuga su Loeb (Di sabato 22 gennaio 2022) Strategie uguali in questo ultimo appuntamento del sabato tra i due leviatani che si sono dati, si danno e si daranno battaglia in WRC sul palcoscenico di Monte Carlo, arrivato al PS13. Una battaglia senza esclusione di colpi che ha visto il campione in carica copiare il piano di Sebastien Loeb migliorandolo sensibilmente: nessuno dei dei due, però, è riuscito a vincere questa corsa andata nelle mani di Kalle Rovanpera. su Toyota L'allungo si è comunque compiuto con Sebastien Ogier che si è piazzato al secondo posto su Toyota con Craig Breen terzo su Ford Puma. Solo quinto il pilota pluricampione di Ford Puma. WRC, Monte Carlo PS13: la classifica generale a fine giornata Sebastien Ogier può dormire, adesso, su un ...

