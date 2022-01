Advertising

bubinoblog : VERISSIMO: GIULIANA DE SIO, CAROLINA MARCONI E FEDERICO LAURI TRA GLI OSPITI DEL TALK - Aerdna3091 : #Verissimo Ospiti: Sabato #22Gennaio Alessio Boni, Giuliana De Sio, Francesca Cavallin, Irma Testa Domenica… - DietrolaNotizia : “Verissimo', tra gli ospiti Claudia Gerini, Giuliana De Sio, Alessio Boni - MusicTvOfficial : Sabato 22 e domenica 23 gennaio appuntamento con #Verissimo. Tra gli ospiti • 22/1 AlessioBoni, Giuliana De Sio, Fr… -

Ultime Notizie dalla rete : VERISSIMO GIULIANA

Contra-Ataque

Non solo, ospite in studio anche la bravissimaDe Sio . L'attrice napoletana ripercorrerà ... Prosegue poi lo spazio didedicato alle storie di C'è posta per te. Questa settimana in ......30 domani oggi in onda 22 Gen Il talento di Alessio Boni e i racconti di vita delle attriciDe Sio e di Francesca Cavallin saranno il piatto forte di sabato 22 gennaio , a "" il ...Il talento di Alessio Boni e i racconti di vita delle attrici Giuliana De Sio e di Francesca Cavallin saranno il piatto forte di sabato 22 gennaio, a “Verissimo” il talk show del pomeriggio di Canale ...Ecco le prime indiscrezioni sulle anticipazioni di Verissimo per sabato e domenica: un ospite speciale direttamente dal Grande Fratello Vip 6 e tanti altri ...