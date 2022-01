Ultime Notizie Roma del 22-01-2022 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 22 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliana auf Brignole emergenza covid in apertura il tasso di ricoveri in terapia intensiva per gli over 12 a di 31,3 casi ogni 100.000 per i non vaccinati circa 39 volte più alto rispetto ai vaccinati con Booster che registrano un tasso di 0,8 ogni 100mila in caso di ospedalizzazione standardizzate di 248,5 ricoveri per 100.000 abitanti per i non vaccinati contro i 20,8 ricoveri per 100.000 gratinati contate Booster circa 12 volte più alto mentre il tasso di mortalità e di 52,9% Milani non vaccinati over 12 contro un tasso di 1,6 per i vaccinati con Booster circa 33 volte più alto questi dati della porta disteso dell’istituto superiore di sanità pubblicato oggi dal 24 agosto scorso al 9 gennaiosono stati segnalati 108886 casi dielezioni pari al 2,7% del totale dei casi ...