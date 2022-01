Ultime Notizie Roma del 22-01-2022 ore 09:10 (Di sabato 22 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Silvio Berlusconi Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono sentiti al telefono è in programma un vertice di frizione in occasione delle elezioni del Presidente della Repubblica il centro-destra avrà una posizione condivisa unitaria così rendono noto i partiti dell’Alleanza senza Green passo non sarà possibile accedere agli uffici postali di credito per ritirare la pensione lo prevede il dpcm firmato dal premier Mario Draghi che vi finisce l’elenco delle attività essenziali alle quali si potrà accedere dal primo febbraio senza il certificato il ministro della Salute Roberto Speranza la luce dei dati dell’ultimo monitoraggio settimanale del comitato tecnico scientifico ha firmato una nuova ordinanza che prevede il passaggio di Puglia e Sardegna in zona gialle di ... Leggi su romadailynews (Di sabato 22 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Silvio Berlusconi Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono sentiti al telefono è in programma un vertice di frizione in occasione delle elezioni del Presidente della Repubblica il centro-destra avrà una posizione condivisa unitaria così rendono noto i partiti dell’Alleanza senza Green passo non sarà possibile accedere agli uffici postali di credito per ritirare la pensione lo prevede il dpcm firmato dal premier Mario Draghi che vi finisce l’elenco delle attività essenziali alle quali si potrà accedere dal primo febbraio senza il certificato il ministro della Salute Roberto Speranza la luce dei dati dell’ultimo monitoraggio settimanale del comitato tecnico scientifico ha firmato una nuova ordinanza che prevede il passaggio di Puglia e Sardegna in zona gialle di ...

Advertising

fanpage : Ultim'ora L’Austria approva l'obbligo vaccinazione: entrerà in vigore il 4 febbraio, è il primo Paese europeo a fa… - Corriere : L’Austria approva l’obbligo del vaccino: è il primo Paese in Ue - Agenzia_Ansa : Sono 1.117.553 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secon… - WLKFabio : RT @NuclearObserver: Ultime Notizie del 22 Gennaio 2022 Versione UltraHD: - corgiallorosso : #Roma, quattro giocatori per 2 maglie in difesa -