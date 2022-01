Tornatore: “Ennio”, il mio Morricone (Di sabato 22 gennaio 2022) Il film sarà visibile in anteprima il 29 e 30 gennaio, per poi uscire in sala dal 17 febbraio. Undici giorni di intervista, una pellicola che racconta la carriera del compositore: «Se avesse fatto in tempo a vederlo avrebbe detto che c’è troppa musica» Leggi su lastampa (Di sabato 22 gennaio 2022) Il film sarà visibile in anteprima il 29 e 30 gennaio, per poi uscire in sala dal 17 febbraio. Undici giorni di intervista, una pellicola che racconta la carriera del compositore: «Se avesse fatto in tempo a vederlo avrebbe detto che c’è troppa musica»

Advertising

Tg3web : 'Ennio', il documentario con cui Giuseppe Tornatore racconta il genio di Ennio Morricone. Il regista al Tg3 'Per lu… - GiovanniMario12 : RT @Tg3web: 'Ennio', il documentario con cui Giuseppe Tornatore racconta il genio di Ennio Morricone. Il regista al Tg3 'Per lui la grandez… - mixborghi : RT @Valeri0Sammarc0: 'Far ritrovare #Ennio a chi lo conosceva, farlo scoprire a chi non lo conosceva'. #GiuseppeTornatore racconta l'uomo… - NelloBologna : RT @Valeri0Sammarc0: 'Far ritrovare #Ennio a chi lo conosceva, farlo scoprire a chi non lo conosceva'. #GiuseppeTornatore racconta l'uomo… - lebuonenotizie : RT @Valeri0Sammarc0: 'Far ritrovare #Ennio a chi lo conosceva, farlo scoprire a chi non lo conosceva'. #GiuseppeTornatore racconta l'uomo… -