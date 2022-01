Tennis, numeri importanti per Matteo Berrettini: è il giocatore italiano più continuo (Di sabato 22 gennaio 2022) Di cuore e di coraggio. Sono state queste le basi della vittoria di Matteo Berrettini contro Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, classe 2003, ha dimostrato di meritare i tanti giudizi positivi. Un Tennis di alto profilo il suo e non a caso l’epilogo al quinto set del match del 3° turno degli Australian Open è conseguenza di quanto buono fatto dall’iberico. Proprio per questo, la portata della vittoria dell’azzurro è da sottolineare. A prima vista, si potrebbe giudicare normale routine il successo, considerata la differente classifica tra i due. Tuttavia, nel corso della stagione passata, Alcaraz ha fatto vedere cose molto importanti, raggiungendo i quarti di finale agli US Open e battendo il greco Stefanos Tsitsipas, senza dimenticare le vittorie proprio contro Berrettini a Vienna e Jannik Sinner a ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) Di cuore e di coraggio. Sono state queste le basi della vittoria dicontro Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, classe 2003, ha dimostrato di meritare i tanti giudizi positivi. Undi alto profilo il suo e non a caso l’epilogo al quinto set del match del 3° turno degli Australian Open è conseguenza di quanto buono fatto dall’iberico. Proprio per questo, la portata della vittoria dell’azzurro è da sottolineare. A prima vista, si potrebbe giudicare normale routine il successo, considerata la differente classifica tra i due. Tuttavia, nel corso della stagione passata, Alcaraz ha fatto vedere cose molto, raggiungendo i quarti di finale agli US Open e battendo il greco Stefanos Tsitsipas, senza dimenticare le vittorie proprio controa Vienna e Jannik Sinner a ...

Advertising

luckiasport : ?? Alcuni numeri dell'impresa di Berrettini Vs Alcaraz... ?? Fin dove arriverá il Martello? #Tennis #AustralianOpen… - YassNeve : RT @Tammeo6: Peccato poi esista Federer e non venite a spiattellare i numeri. Esiste un tennis pre e post Federer, il resto è fuffa. Spe… - Aderix3 : RT @Tammeo6: Peccato poi esista Federer e non venite a spiattellare i numeri. Esiste un tennis pre e post Federer, il resto è fuffa. Spe… - _enz29 : RT @Tammeo6: Peccato poi esista Federer e non venite a spiattellare i numeri. Esiste un tennis pre e post Federer, il resto è fuffa. Spe… - massimilianodu : RT @Tammeo6: Peccato poi esista Federer e non venite a spiattellare i numeri. Esiste un tennis pre e post Federer, il resto è fuffa. Spe… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis numeri Jensen: 'Federer e Nadal non si sarebbero mai cacciati nella situazione di Djokovic' Roger Federer Benché i numeri siano quasi tutti dalla sua parte, Novak Djokovic è ancora indietro rispetto a Roger Federer ... 'Federer è il James Bond del tennis. Lui e Rafa godono di un sostegno da ...

Diretta Australian Open 2022/ Video streaming tv: Giorgi out, avanti Berrettini! ... sempre dalle 1:00 della mattina italiana, inizia il terzo turno nel torneo dello Slam di tennis e ...abbia vinto la NextGen è solo l'ultimo punto di merito in una lista che comprende già tanti numeri ...

Tennis, numeri importanti per Matteo Berrettini: è il giocatore italiano più continuo OA Sport Tennis, numeri importanti per Matteo Berrettini: è il giocatore italiano più continuo Lo spagnolo, classe 2003, ha dimostrato di meritare i tanti giudizi positivi. Un tennis di alto profilo il suo e non a caso l’epilogo al quinto set del match del 3° turno degli Australian Open è ...

Tutti pazzi per il ring: in Sardegna resiste il fascino della nobile arte Più di una volta la boxe in Sardegna sembrava sepolta quando, dopo l'ultimo gong, sono scesi dal ring i campioni più celebrati, quelli che hanno fatto la storia. Ma ogni volta, facendo appello al vecc ...

Roger Federer Benché isiano quasi tutti dalla sua parte, Novak Djokovic è ancora indietro rispetto a Roger Federer ... 'Federer è il James Bond del. Lui e Rafa godono di un sostegno da ...... sempre dalle 1:00 della mattina italiana, inizia il terzo turno nel torneo dello Slam die ...abbia vinto la NextGen è solo l'ultimo punto di merito in una lista che comprende già tanti...Lo spagnolo, classe 2003, ha dimostrato di meritare i tanti giudizi positivi. Un tennis di alto profilo il suo e non a caso l’epilogo al quinto set del match del 3° turno degli Australian Open è ...Più di una volta la boxe in Sardegna sembrava sepolta quando, dopo l'ultimo gong, sono scesi dal ring i campioni più celebrati, quelli che hanno fatto la storia. Ma ogni volta, facendo appello al vecc ...