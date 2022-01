Tabellone Australian Open 2022 femminile | Barty guida il seeding | presente Giorgi

(Di sabato 22 gennaio 2022) Ilprincipaledegli, primo evento Slam della stagione attualmente in corso. Dopo i tornei di preparazione sul cemento outdoor aussie, ecco l’appuntamento più atteso della prima parte dell’annata, caratteristico dello swingo. La campionessa in carica Naomi Osaka proverà a riprendere ciò che è suo, difendendo il titolo e contrastando alcuni recenti problemi relativi alla sua salute mentale prima e fisica successivamente. Ashleigh, dal canto suo, in quanto numero uno del mondo e padrona di casa, non renderà la vita facile alle proprie avversarie e proverà a conquistare il trofeo in questione. Impossibile sottovalutare, inoltre, Aryna Sabalenka, sebbene la bielorussa sia partita nel peggiore dei modi nei tornei ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? LE PERSONE LIBERE fanno impazzire GLI SCHIAVI. ?? Il ministro dell’immigrazione australiano usa il suo potere per… - infoitsport : Australian Open 2022, risultati tabellone uomini 21 gennaio: nel giorno di Berrettini avanzano Nadal e Zverev, Mann… - OA_Sport : Australian Open 2022: Mannarino e Karatsev finiscono oltre le due di notte, il francese sfiderà Nadal. Passa anche… - infoitsport : Australian Open, risultati tabellone femminile 21 gennaio: Barty batte Giorgi, avanti Sakkari e Azarenka. Fuori Osa… - zazoomblog : Australian Open risultati tabellone femminile 21 gennaio: Barty batte Giorgi avanti Sakkari e Azarenka. Fuori Osaka… -

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone Australian

Camila Giorgi non è invece riuscita nell'impresa di battere la numero 1 del mondo, Ashleigh Barty, nel terzo turno delfemminile degliOpen. La tennista marchigiana, n.33 del ...Le parole di Salvatore Caruso, il tennista italiano che e' rientrato neldegliOpen in seguito alla vicenda riguardante Novak Djokovic. 21 gennaio 2022Ha appena 16 anni, è di Fano e promette scintille per gli anni a venire. Per ora, però, basta il presente a far sorridere lei e tutta la Città della Fortuna. Perché Federica Urgesi (quinta testa di se ...Le parole di Salvatore Caruso, il tennista italiano che e' rientrato nel tabellone degli Australian Open in seguito alla vicenda riguardante ...