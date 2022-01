Salto con gli sci | Karl Geiger vince gara-1 a Titisee-Neustadt e si riprende il pettorale giallo

(Di sabato 22 gennaio 2022) Sabato trionfale in quel diper, che porta a casa il terzo successo della stagione riportandosi inoltre al comando della classifica generale nella Coppa del Mondo maschile dicon gli sci 2021-2022. Nella prima delle due competizioni individuali in programma questo weekend sul Large Hill HS142 teutonico, il 28enne di Oberstdorf si è dimostrato complessivamente il più solido grazie ad un ottimo primoe ad una seconda prova strepitosa., secondo a metàcon 3.6 punti di ritardo dal leader, ha sfruttato al meglio condizioni meteo favorevoli, inventandosi un numero pazzesco e facendo la differenza rispetto a tutti i suoi avversari diretti in termini di misura (141 metri) e stile (19.5 di media). Calendario ...

