Advertising

ParliamoDiNews : Pcoach partecipa alla Giornata Mondiale dell`Istruzione con una 24 ore di formazione gratuita – Libero Quotidiano… - lifestyleblogit : Pcoach partecipa alla Giornata Mondiale dell’Istruzione con una 24 ore di formazione gratuita - -

Ultime Notizie dalla rete : Pcoach partecipa

Adnkronos

nasce con l'obiettivo di rendere la formazione, in Italia e non solo, accessibile a tutti e soprattutto inclusiva' ha dichiarato Nicolò Pirelli , fondatore e amministratore unico di, e ...nasce con l'obiettivo di rendere la formazione, in Italia e non solo, accessibile a tutti e soprattutto inclusiva' ha dichiarato Nicolò Pirelli , fondatore e amministratore unico di, e ...Adnkronos) – La piattaforma creata da Nicolò Pirelli ha raggiunto 30000 utenti nel primo mese dal lancio Milano, 21 gennaio 2022 – La Giornata Mondiale dell'Istruzione è alle porte e il prossimo 24 ge ...