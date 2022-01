Papa Francesco: spegnete tv e cellulari e aprite bibbia e vangelo (Di sabato 22 gennaio 2022) E' il tweet diffuso oggi da Papa Francesco alla vigilia della terza Domenica della Parola di Dio, da lui stesso istituita. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 22 gennaio 2022) E' il tweet diffuso oggi daalla vigilia della terza Domenica della Parola di Dio, da lui stesso istituita. L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

AGisotti : 'Vorrei dire a questi padri, a queste madri, che per me sono degli eroi perché trovo in loro il coraggio di chi ris… - vaticannews_it : #21gennaio #PapaFrancesco proclama Sant'Ireneo Dottore della Chiesa, 'ponte spirituale e teologico tra cristiani or… - Avvenire_Nei : Solidarietà. 200mila euro da papa Francesco per Filippine e migranti in Bielorussia - AgCultNews : Procida: da Papa Francesco a Greta Thunberg, partite 22 lettere sul futuro @MiC_Italia @Procida2022 @AgostinoRiitano - FilomenaGallo55 : RT @AGisotti: 'Vorrei dire a questi padri, a queste madri, che per me sono degli eroi perché trovo in loro il coraggio di chi rischia la pr… -