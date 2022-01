Morte di Lorenzo Parelli, il datore di lavoro indagato per omicidio colposo (Di sabato 22 gennaio 2022) La procura di Udine ha aperto un procedimento a carico del datore di lavoro di Lorenzo Parelli, il 18enne che ieri, 21 gennaio, è deceduto nel suo ultimo giorno di stage non retribuito. Il ragazzo lavorava alla Burimec di Lauzacco. L’ipotesi è di omicidio colposo. In una nota la Procura ha sottolineato la «necessità di svolgere attività di accertamento irripetibile nelle forme garantite di legge, al fine di arrivare ad una compiuta ricostruzione della dinamica dell’infortunio mortale». Erano le 14.30 quando Lorenzo Parelli stava lavorando e una trave metallica gli è piombata addosso, colpendolo alla testa. All’arrivo dell’ambulanza, tutti i tentativi di rianimarlo non sono serviti a nulla. La Procura ha disposto il sequestro dell’attrezzatura con cui ... Leggi su open.online (Di sabato 22 gennaio 2022) La procura di Udine ha aperto un procedimento a carico deldidi, il 18enne che ieri, 21 gennaio, è deceduto nel suo ultimo giorno di stage non retribuito. Il ragazzo lavorava alla Burimec di Lauzacco. L’ipotesi è di. In una nota la Procura ha sottolineato la «necessità di svolgere attività di accertamento irripetibile nelle forme garantite di legge, al fine di arrivare ad una compiuta ricostruzione della dinamica dell’infortunio mortale». Erano le 14.30 quandostava lavorando e una trave metallica gli è piombata addosso, colpendolo alla testa. All’arrivo dell’ambulanza, tutti i tentativi di rianimarlo non sono serviti a nulla. La Procura ha disposto il sequestro dell’attrezzatura con cui ...

Advertising

RobertoScolla : RT @Moonlightshad1: Agenzie, giornali, siti on line e tivù trasformano in notizia ogni puttanata scritta nei social dai politici ma, caso s… - Varco001 : RT @AlleracNicola: ++ BLITZ AL #MIUR : LA VOSTRA SCUOLA UCCIDE PAGHERETE CARO PAGHERETE TUTTO ++ Blitz serale di OSA dopo la morte di #Lor… - infoitinterno : Pavia di Udine, aperto un fascicolo per la morte di Lorenzo Parelli - SCG341 : RT @AlleracNicola: ++ BLITZ AL #MIUR : LA VOSTRA SCUOLA UCCIDE PAGHERETE CARO PAGHERETE TUTTO ++ Blitz serale di OSA dopo la morte di #Lor… - ilgattoromy1 : RT @Moonlightshad1: Agenzie, giornali, siti on line e tivù trasformano in notizia ogni puttanata scritta nei social dai politici ma, caso s… -