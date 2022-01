Inzaghi: “Abbiamo un problema ed è questo qui” (Di sabato 22 gennaio 2022) Interpellato ai microfoni di DAZN, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi ha parlato a seguito del match contro il Venezia vinto per 2-1: “La squadra ci ha creduto fino alla fine, i ragazzi sono stati bravissimi considerando il periodo con i due supplementari e la gara di Bergamo.“ Inzaghi Inter VeneziaIl tecnico ex Lazio ha parlato anche dei risultati della sua squadra ottenuti finora: “Abbiamo vinto una Supercoppa, siamo andati avanti in Champions, sono segnali e adesso ci godiamo questo successo e recuperiamo energie fisiche. Mercoledì ci ritroveremo e ci prepareremo per il derby“. Chiusura invece sul problema campo, sottolineato anche dal match-winner Dzeko: “Il problema più grande è il campo di San Siro, sta ... Leggi su rompipallone (Di sabato 22 gennaio 2022) Interpellato ai microfoni di DAZN, il tecnico dell’Inter, Simoneha parlato a seguito del match contro il Venezia vinto per 2-1: “La squadra ci ha creduto fino alla fine, i ragazzi sono stati bravissimi considerando il periodo con i due supplementari e la gara di Bergamo.“Inter VeneziaIl tecnico ex Lazio ha parlato anche dei risultati della sua squadra ottenuti finora: “vinto una Supercoppa, siamo andati avanti in Champions, sono segnali e adesso ci godiamosuccesso e recuperiamo energie fisiche. Mercoledì ci ritroveremo e ci prepareremo per il derby“. Chiusura invece sulcampo, sottolineato anche dal match-winner Dzeko: “Ilpiù grande è il campo di San Siro, sta ...

