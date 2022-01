Il sogno di Letta è Draghi al Quirinale e Cartabia a Chigi

Leggi su linkiesta

(Di sabato 22 gennaio 2022) Mario&Marta. Vorrebbe essere questo, nei sogni del Nazareno, il finale felice di un film che può ancora finire, per Enrico, in dramma, se non addirittura in tragedia. Inizia il countdown e la partita è apertissima. Diciamo che il finale con Mario&Marta è il più probabile, un esito che dovrebbe lasciare il pubblico abbastanza soddisfatto: non saremmo a Martin Scorsese ma nemmeno a un B-movie, nelle condizioni date sarebbe un bel pareggio fuori casa. Se Silvio Berlusconi oggi non fa impazzire la maionese, si può fare. La speranza di Enrico è che il Cavaliere non dica esplicitamente di no a Mario, il resto verrà da sé. La sceneggiatura diè in fondo semplice anche se difficile a farsi, come diceva Brecht del comunismo. Alla fine di un ingarbugliato gioco di veti e controveti,potrà dire di ...