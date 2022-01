Il primo lockdown per Kiribati (Di sabato 22 gennaio 2022) Lo stato insulare del Pacifico aveva largamente scampato la pandemia, ma con il primo volo internazionale in dieci mesi sono arrivati alcuni positivi al coronavirus Leggi su ilpost (Di sabato 22 gennaio 2022) Lo stato insulare del Pacifico aveva largamente scampato la pandemia, ma con ilvolo internazionale in dieci mesi sono arrivati alcuni positivi al coronavirus

Advertising

carla_colletti : Durante il primo lockdown era consentito andare in libreria, ora neanche lì!! Solo pizza, salsicce e Coca-Cola. Iatevenn a F…..o - GrazianoGian : Durante il primo lockdown,anche in zona rossa, i #tabaccai sono rimasti aperti nonostante non ci fossero ancora i… - MeScapin : RT @trinity_mio: @La_manina__ Non so se ricordi durante il primo lockdown era consentito andare al supermercato o altri negozi ma comprare… - tartarugacinica : Ieri mi hanno detto che sono fortunata ad avere una classe in DAD perché almeno posso dormire un po' di più e mi ch… - Anonimoperora : @matteograndi Nei supermercati si può acquistare tutto. Il Governo ha chiarito. Alcune Regioni però potrebbero porr… -