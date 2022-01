Il cordoglio di ADL e dell’SSC Napoli per la scomparsa di Gianni Di Marzio

Advertising

tuttonapoli : Morte Gianni Di Marzio, il messaggio di cordoglio di ADL e la SSCNapoli -

Ultime Notizie dalla rete : cordoglio ADL

Tutto Napoli

Questo il messaggio di cordoglio del club partenopeo sui propri canali social per la scomparsa dell'ex allenatore Gianni Di Marzio ...Il cordoglio di Aurelio De Laurentiis e dell’SSC Napoli per la scomparsa di Gianni Di Marzio. “Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Di Marzio per la s ...