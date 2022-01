Ho perso l’amore e sono cambiata, dentro e fuori (Di sabato 22 gennaio 2022) Nel dicembre del 2021 Marina La Rosa, ex concorrente della prima e storica edizione del Grande Fratello, nonché naufraga de L’isola dei famosi, raccontava all’Italia intera della fine del suo matrimonio con l’avvocato Guido Bellitti, anche padre dei suoi due figli. Al di là delle motivazioni che hanno portato i due a separarsi e dei gossip diffusi, c’è stata una frase che, più di tutte le altre, ci ha colpito. Parlando della fine della sua relazione, e della crisi che l’aveva colpita già da tempo, Marina La Rosa ha dichiarato “Ero arrivata a 47 chili e lì mi sono detta basta”. Una sola frase che ha aperto però tutta una serie di riflessioni su quanto, perdere l’amore, può ferire l’anima e pure il corpo. E in realtà questa è una condizione che conosciamo bene, non solo perché molte di noi l’hanno vissuta sulla loro pelle, ma anche perché è la stessa ... Leggi su dilei (Di sabato 22 gennaio 2022) Nel dicembre del 2021 Marina La Rosa, ex concorrente della prima e storica edizione del Grande Fratello, nonché naufraga de L’isola dei famosi, raccontava all’Italia intera della fine del suo matrimonio con l’avvocato Guido Bellitti, anche padre dei suoi due figli. Al di là delle motivazioni che hanno portato i due a separarsi e dei gossip diffusi, c’è stata una frase che, più di tutte le altre, ci ha colpito. Parlando della fine della sua relazione, e della crisi che l’aveva colpita già da tempo, Marina La Rosa ha dichiarato “Ero arrivata a 47 chili e lì midetta basta”. Una sola frase che ha aperto però tutta una serie di riflessioni su quanto, perdere, può ferire l’anima e pure il corpo. E in realtà questa è una condizione che conosciamo bene, non solo perché molte di noi l’hanno vissuta sulla loro pelle, ma anche perché è la stessa ...

Advertising

7cc67f2b07b6402 : RT @silvia97450212: @TvDizikusu ?????? soffre perché ha perso soldi!!! L’amore lui non sa cos’è, soprattutto per Demet che ha sfruttato fino a… - giocammello : RT @Anna116789: Abbiamo voluto cambiare il mondo e ci siam ritrovati con la vita disfatta ma la notte è stata bella chi dice che l’amore è… - giulia_camp1 : Pier: “avevo perso fiducia nell’amore… Giulia è l’amore della mia vita la mia anima gemella”. Giulia: “non so se… - silvia97450212 : @TvDizikusu ?????? soffre perché ha perso soldi!!! L’amore lui non sa cos’è, soprattutto per Demet che ha sfruttato fi… - MatteoPastore19 : Scusate ma l'amore è libertà che significa?si può trombare con chi si vuole,mi sa che in questi anni mi sono perso qualcosa.#GFvip -

Ultime Notizie dalla rete : perso l’amore Ho perso l’amore e sono cambiata, dentro e fuori DiLei