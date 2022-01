Gf Vip 6, Alex Belli lascia Delia Duran con un tweet: “Ti lascio camminare da sola” (Di sabato 22 gennaio 2022) Alex Belli ha poco fa lasciato Delia Duran tramite un tweet: Amore mio, mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme x conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola. Amore mio?mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme x conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola. #gfvip pic.twitter.com/nxmRahjFFD — Alex Belli ... Leggi su isaechia (Di sabato 22 gennaio 2022)ha poco fatotramite un: Amore mio, mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme x conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole Pertanto mi sottraggo e tida. Amore mio?mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme x conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole Pertanto mi sottraggo e tida. #gfvip pic.twitter.com/nxmRahjFFD —...

