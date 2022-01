Genoa Udinese LIVE 0-0: rossoblù in avanti a caccia del vantaggio (Di sabato 22 gennaio 2022) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Genoa e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Ferraris, Genoa e Udinese si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Genoa Udinese 0-0 MOVIOLA 1?- Inizia la gara. 4? – Genoa pericolosissimo! Dagli sviluppi di angolo Ekuban impegna Silvestri, bravissimo a respingere il tentativo poi di Yeboah. 10? – Dopo attimi di sbandamento è l’Udinese ad avere il possesso del gioco. Bianconeri però poco pericolosi. 16? – Ancora Genoa in avanti. Sturaro recupera palla e serve con un cross teso Yeboah, che però sbaglia il ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 gennaio 2022) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Ferraris,si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1?- Inizia la gara. 4? –pericolosissimo! Dagli sviluppi di angolo Ekuban impegna Silvestri, bravissimo a respingere il tentativo poi di Yeboah. 10? – Dopo attimi di sbandamento è l’ad avere il possesso del gioco. Bianconeri però poco pericolosi. 16? – Ancorain. Sturaro recupera palla e serve con un cross teso Yeboah, che però sbaglia il ...

statodelsud : Serie A, oggi 3 partite: in campo Genoa-Udinese 0-0. DIRETTA - Pino__Merola : Serie A, oggi 3 partite: in campo Genoa-Udinese 0-0. DIRETTA - sportli26181512 : Genoa, Ekuban: 'Mister Blessin ci ha trasmesso grande carica': Caleb Ekuban, attaccante del Genoa, parla a Dazn pri… - _Zanerane : @theDrilonZone @romajoshff 6-0 vs Genoa, 1-0 vs Udinese, 3-0 vs Spezia - Forzasuccesso : @ZiHAKAN20p Comunque già un netto passo avanti per il Genoa,anche se alla guida di Udinese e Genoa ci sono allenato… -