Genoa-Udinese 0-0 | Badelj | “Risultato bugiardo | ora abbiamo voglia di soffrire”

(Di sabato 22 gennaio 2022) “Lo 0-0 è. Se avessimo giocato sempre così, non saremmo in questa situazione. C’è statadie di aiutarci ma dobbiamo fare qualcosina in più per spingere il pallone in rete”. Queste le dichiarazioni di Milandopo il pareggio a reti inviolate delcontro l’. La squadra di Blessin ritrova il gioco ma non la rete: “C’è un problema mentale, ognuno di noi sente un peso diverso. Dobbiamo tirarci su e lottare fino alla fine”, ha detto il centrocampista a Dazn. Tanti falli, sei gialli e anche un rosso per Cambiaso: “Cercheremo sempre di mettere questa aggressività.mo anche essere ‘ignoranti’ se necessario”, ha concluso. SportFace.

Commenta per primo0 - 0 Sirigu SV: riscopre il gusto di trascorrere 90 minuti più recupero a godersi la partita da una visuale previlegiata. Pomeriggio anomalo. Hefti 6 tanta buona volontà, soprattutto ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il centrocampista delBadelj ha parlato dopo la partita contro l'Milan Badelj, centrocampista del, ai microfoni di DAZN ha commentato lo 0 - 0 contro l'. PAREGGIO E PRESTAZIONE - "Pareggio bugiardo. Abbiamo messo in campo quello che non c'è ...Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del pareggio per 0-0 in casa del Genoa. PRESTAZIONE – «Siamo stati brutti e sporchi. Onore al Genoa, sono partiti ...Dopo il pari per 0-0 tra Genoa e Udinese, che ha permesso a Blessin di ottenere il suo primo punto in campionato sulla panchina dei genoani, la classifica dei due club non è cambiata. L'Udinese, infat ...