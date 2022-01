Esplode bomba carta a Napoli, danni a ristorante (Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una bomba carta è esplosa la scorsa notte a Napoli davanti al ristorante ‘Delicato 1977’, in via Caio Duilio, nella zona di Fuorigrotta. L’esplosione ha prodotto danni agli arredi posti all’esterno del locale, una pedana in legno, tavoli e sedie. Danneggiate anche due vetrate e il portone del palazzo adiacente, oltre a due vetture parcheggiate nei paraggi. Interrogato dalle forze dell’ordine, il titolare ha riferito di non aver mai ricevuto minacce dal racket. Non ci sono feriti Sull’episodio indaga la polizia: al vaglio le immagini delle telecamere presenti in zona. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unaè esplosa la scorsa notte adavanti al‘Delicato 1977’, in via Caio Duilio, nella zona di Fuorigrotta. L’esplosione ha prodottoagli arredi posti all’esterno del locale, una pedana in legno, tavoli e sedie. Danneggiate anche due vetrate e il portone del palazzo adiacente, oltre a due vetture parcheggiate nei paraggi. Interrogato dalle forze dell’ordine, il titolare ha riferito di non aver mai ricevuto minacce dal racket. Non ci sono feriti Sull’episodio indaga la polizia: al vaglio le immagini delle telecamere presenti in zona. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

