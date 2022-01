Contagi e ricoveri, piccola flessione ma... Bollettino, c'è un dato che "puzza": altro che discesa, Omicron accelera? (Di sabato 22 gennaio 2022) Continua la lieve discesa dei nuovi casi di Covid e dei ricoveri in ospedale. È ancora presto per parlare di fase discendente, dato che l'Italia è ancora nel pieno della quarta ondata legata a Omicron, la più Contagiosa delle varianti emerse fino ad ora. Il Bollettino di oggi, sabato 22 gennaio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 171.263 Contagiati, 148.756 guariti e 333 morti a fronte di 1.043.649 tamponi analizzati. Il tasso di positività, però, resta molto alto: è addirittura in aumento rispetto a ieri, essendo stato rilevato al 16,4% (+0,4), segno che il peggio non è ancora alle spalle. D'altronde ci sono oltre 2,7 milioni di cittadini attualmente positivi, e questi sono solo quelli tracciati ufficialmente, quindi in realtà sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Continua la lievedei nuovi casi di Covid e deiin ospedale. È ancora presto per parlare di fase discendente,che l'Italia è ancora nel pieno della quarta ondata legata a, la piùosa delle varianti emerse fino ad ora. Ildi oggi, sabato 22 gennaio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 171.263ati, 148.756 guariti e 333 morti a fronte di 1.043.649 tamponi analizzati. Il tasso di positività, però, resta molto alto: è addirittura in aumento rispetto a ieri, essendo stato rilevato al 16,4% (+0,4), segno che il peggio non è ancora alle spalle. D'nde ci sono oltre 2,7 milioni di cittadini attualmente positivi, e questi sono solo quelli tracciati ufficialmente, quindi in realtà sono ...

