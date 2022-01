Cold case Aosta, ex moglie Gilardi 'mi affido alla giustizia' (Di sabato 22 gennaio 2022) "In dieci anni sono sempre stata silenziosa perché è giusto così, mi affido alla giustizia" ma "io sono ottimista per natura e rispecchio molto il mio segno zodiacale, il leone: mi vedo sempre sotto ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 22 gennaio 2022) "In dieci anni sono sempre stata silenziosa perché è giusto così, mi" ma "io sono ottimista per natura e rispecchio molto il mio segno zodiacale, il leone: mi vedo sempre sotto ...

Advertising

zazoomblog : Cold case Aosta ex moglie Gilardi mi affido alla giustizia - #Aosta #moglie #Gilardi #affido - AnsaValledAosta : Cold case ad Aosta, ex moglie Gilardi 'mi affido alla giustizia'. Dopo la possibile svolta nelle indagini, 'prima o… - CatelliRossella : Cold case ad Aosta, dna chewing gum è di un indagato - Valle d'Aosta - - RobertoTom60 : » Notizie dall'Italia e dal Mondo: Cold case ad Aosta, dna chewing gum è di un indagato - rafalicius : Marquei como visto Cold Case - 7x1 - The Crossing -