Aria di primavera con il body very peri di Jennifer Lopez, colore pantone 2022 (Di sabato 22 gennaio 2022) Jennifer Lopez ci regala una ventata di Aria fresca e profumata di primavera con il suo body lavander, o meglio, very peri, il colore pantone del 2022. La talentuosa attrice e cantante, in uno scatto social, ha sfoggiato un look perfetto per essere replicato nella bella stagione in arrivo. Vi raccomandiamo... Il caschetto geometrico di Jennifer Lopez è il taglio chic del 2022 Jeans a lavaggio scuro, a vita altissima e modello palazzo, e un body in satin a maniche lunghe, arricciato sul davanti e con scollo a V generoso. Il capo è assolutamente glamour e di tendenza, ideale per essere ... Leggi su diredonna (Di sabato 22 gennaio 2022)ci regala una ventata difresca e profumata dicon il suolavander, o meglio,, ildel. La talentuosa attrice e cantante, in uno scatto social, ha sfoggiato un look perfetto per essere replicato nella bella stagione in arrivo. Vi raccomandiamo... Il caschetto geometrico diè il taglio chic delJeans a lavaggio scuro, a vita altissima e modello palazzo, e unin satin a maniche lunghe, arricciato sul davanti e con scollo a V generoso. Il capo è assolutamente glamour e di tendenza, ideale per essere ...

