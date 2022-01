Verona | Kalinic | «Giochiamo sempre per vincere Futuro? Dico che…»

(Di sabato 22 gennaio 2022) Nikola, attaccante del, ha parlato dopo la vittoria nel match contro il Bologna. Ecco le sue dichiarazioni Ai microfoni di DAZN, Nikolaha parlato dopo-Bologna. DICHIARAZIONI – «Per me è importante che abbiamo dimostrato di esserci dall’inizio alla fine.con la voglia di, a prescindere dall’avversario che abbiamo di fronte. Vogliamo dare il 100%. È merito della squadra questo successo, difendiamo e attacchiamo tutti.? Non so nulla di preciso». L'articolo proviene da Calcio News 24.

DecideLa ripresa si apre nel segno di Giovanni Simeone . Prima chance per l'attaccante del, che si presenta davanti a Skorupski calciando però centralmente. Ancora il Cholito ...Ilnon molla e passa in vantaggio a cinque minuti dal termine con, che insacca di testa su azione di contropiede. Gli assalti finali del Bologna non portano al pareggio: finisce 2 - 1 ...VERONA (ITALPRESS) - Il Verona supera in rimonta il Bologna nell'anticipo del venerdì sera della 23ª giornata. Orsolini apre il bel match ...(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Il quarto gol stagionale di Nikola Kalinic regala al Verona un prezioso successo contro il Bologna. Alla prima ...