Un preside ha vietato la merenda a scuola per i troppi contagi (Di venerdì 21 gennaio 2022) AGI - Merende vietata in classe, altrimenti si corre il rischio di agevolare il contagio perché bisogna abbassare la mascherina per mangiare. E così il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Francesco Guarino di Solofra, nell'Avellinese, emette una circolare per informare le famiglie degli alunni che sarà meglio far fare una abbondante colazione a casa, perché da oggi non è più possibile 'spezzare' con uno spuntino le cinque ore di lezione durante le quali non è consentito ai ragazzi togliere il dispositivo di protezione. Nel comune i contagi sono in forte aumento. Il dirigente scolastico nella circolare ha inserito disposizioni per gli insegnanti, in particolare per i docenti di musica, che dovranno inventarsi altre attivita' nelle ore dedicate allo studio della diamonica o del flauto dolce. Strumenti a fiato che da oggi sono vietati nella ...

