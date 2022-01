Trasfusioni di sangue sull’elisoccorso: a Bergamo progetto capofila in Italia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il protocollo sperimentale «Bob» (Blood on board) attuato per un anno dai soccorritori «volanti» dell’Areu in collaborazione con il «Papa Giovanni». Già sedici i pazienti gravissimi soccorsi, ben 14 dopo eventi traumatici. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il protocollo sperimentale «Bob» (Blood on board) attuato per un anno dai soccorritori «volanti» dell’Areu in collaborazione con il «Papa Giovanni». Già sedici i pazienti gravissimi soccorsi, ben 14 dopo eventi traumatici.

