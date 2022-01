Traffico Roma del 21-01-2022 ore 11:30 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto code per incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra Casilina e lo svincolo della 24 verso Nomentana e Salaria rallentamenti sono segnalati per Traffico sulla Flaminia tra Grottarossa è Due Ponti verso il centro rallentamenti per incidenti invece a Monteverde sul piazzale Enrico Dunant all’altezza della circonvallazione Gianicolense Andiamo nella zona di Grotte celoni Traffico in coda sulla Casilina da via del Ponte della catena per un incidente avvenuto nei pressi della fermata della metro C rallentamenti anche sul tratto via di Casal del Marmo che attraversa la zona di Palmarola all’incrocio con via Inzago code per lavori invece su via Portuense tra Viale Isacco Newton e via di Affogalasino ricordiamo infine che può contenere l’elevato livello delle ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto code per incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra Casilina e lo svincolo della 24 verso Nomentana e Salaria rallentamenti sono segnalati persulla Flaminia tra Grottarossa è Due Ponti verso il centro rallentamenti per incidenti invece a Monteverde sul piazzale Enrico Dunant all’altezza della circonvallazione Gianicolense Andiamo nella zona di Grotte celoniin coda sulla Casilina da via del Ponte della catena per un incidente avvenuto nei pressi della fermata della metro C rallentamenti anche sul tratto via di Casal del Marmo che attraversa la zona di Palmarola all’incrocio con via Inzago code per lavori invece su via Portuense tra Viale Isacco Newton e via di Affogalasino ricordiamo infine che può contenere l’elevato livello delle ...

