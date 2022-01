Tommaso Zorzi, ecco chi è per lui il personaggio della settimana (Di venerdì 21 gennaio 2022) . Lo ha svelato durante la trasmissione radiofonica “Facciamo finta che” Ieri sera è andato in onda “TZ101”, l’appuntamento settimanale di Tommaso Zorzi all’interno di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. Tommaso Zorzi non ha dubbi su chi sia il personaggio della settimana: “Il personaggio della settimana è Drusilla che è stata meritissimamente messa tra le 5 conduttrici del Festival. E’ sconcertante il bisogno che c’è con tutte le drag queen, le trans o tutte quelle persone in cui l’identità di genere o l’aspetto non rispecchiano il sesso anagrafico di specificarlo: nessuno ha scritto la donna biologica Sabrina Ferilli. A parte che stai riducendo ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) . Lo ha svelato durante la trasmissione radiofonica “Facciamo finta che” Ieri sera è andato in onda “TZ101”, l’appuntamentole diall’interno di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101.non ha dubbi su chi sia il: “Ilè Drusilla che è stata meritissimamente messa tra le 5 conduttrici del Festival. E’ sconcertante il bisogno che c’è con tutte le drag queen, le trans o tutte quelle persone in cui l’identità di genere o l’aspetto non rispecchiano il sesso anagrafico di specificarlo: nessuno ha scritto la donna biologica Sabrina Ferilli. A parte che stai riducendo ...

