Squalifica Simeone, l'argentino salterà Juve-Verona (Di venerdì 21 gennaio 2022) Simeone sarà Squalificato in vista di Juve Verona, sfida in programma allo Stadium il 6 febbraio dopo la sosta. Il motivo Simoene sarà Squalificato dal Giudice Sportivo e salterà Juve Verona, sfida in programma il 6 febbraio dopo la sosta. Il motivo? L'attaccante, diffidato, è stato ammonito durante la partita contro il Bologna. Nel match di andata del 30 ottobre Simeone era stato grande protagonista della vittoria contro i della Juve siglando una doppietta nel primo tempo decisiva nel 2-1 finale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

