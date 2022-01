Sci | Goggia ancora prima in prova a Cortina | Ho studiato la pista

Advertising

voceditalia : Sci: delusione Paris a Kitzbuehel aspettando Goggia - AnsaVeneto : Sci: Cdm, Sofia Goggia è prima nella prova 2 a Cortina. Brignone 5/a, domani in programma la discesa libera #ANSA - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: #SciAlpino: Sofia #Goggia guida anche la seconda prova discesa a #Cortina ?? Sull'Olympia delle Tofane la bergamasca ha fatto… - infoitsport : Sci alpino, Sofia Goggia domina la seconda prova di Cortina! Brignone 7a, domani la discesa - zazoomblog : Sci alpino Cortina d’Ampezzo 2022. Goggia: “Recupero prosegue al meglio ho studiato il percorso” - #alpino… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Goggia

1'36"72 il tempo odienro diche ha rifilato 41 centesimi a Mowinckel e 44 a Gisin , bene anche Federica Brignone settima a 75 centesimi.: "Ho studiato" Buone sensazioni per Sofia alla ......alpino Seconda prova cronometrata della Discesa libera di Coppa del Mondo dialpino femminile, oggi, a Cortina d'Ampezzo (Belluno) e miglior crono, come nel 'training' di ieri, di Sofia(1'...Buone sensazioni per Sofia alla vigilia della gara, la caduta è dimenticata e la velocità c'è: "Oggi ho controllato in qualche punto, ho studiato bene la pista e ho cercato di fare ben il punto in cui ...KITZBUEHEL (AUSTRIA). – É un Dominik Paris cupo, quasi ammutolito, quello che ha lasciato la zona traguardo della prima discesa sulla “Streif” a Kitzbuehel (Austria), la pi ...