Quirinale, vertice Forza Italia ad Arcore con Berlusconi: presenti Ronzulli, Bernini, Barelli e Confalonieri (Di venerdì 21 gennaio 2022) Si è concluso il vertice di Forza Italia, organizzato nella residenza di Silvio Berlusconi a Villa San Martino ad Arcore, in vista delle prossime elezioni del presidente della Repubblica. La delegazione, composta dalla senatrice Licia Ronzulli, dai capogruppo di Forza Italia di Camera e Senato Paolo Barelli e Anna Maria Bernini e il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri, è arrivata intorno all'ora di pranzo e si è intrattenuta fino alle 16:30. Nella giornata di domani è previsto un vertice del centrodestra a Roma. Leggi su lastampa (Di venerdì 21 gennaio 2022) Si è concluso ildi, organizzato nella residenza di Silvioa Villa San Martino ad, in vista delle prossime elezioni del presidente della Repubblica. La delegazione, composta dalla senatrice Licia, dai capogruppo didi Camera e Senato Paoloe Anna Mariae il presidente di Mediaset Fedele, è arrivata intorno all'ora di pranzo e si è intrattenuta fino alle 16:30. Nella giornata di domani è previsto undel centrodestra a Roma.

