Quirinale: Iv, 'bene voto positivi, questione diritti fondamentale' (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Soddisfazione" da Italia Viva per la decisione del Consiglio dei Ministri di consentire ai grandi elettori positivi di partecipare al voto per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. “Una questione fondamentale di diritto in vista del voto per il Presidente della Repubblica”, sottolineano fonti di partito, “che Italia Viva ha rimarcato con forza anche in cdm dopo l'approvazione dell'odg in Parlamento e che opportunamente il Consiglio dei Ministri ha sostenuto e approvato”. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Soddisfazione" da Italia Viva per la decisione del Consiglio dei Ministri di consentire ai grandi elettoridi partecipare alper l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. “Unadi diritto in vista delper il Presidente della Repubblica”, sottolineano fonti di partito, “che Italia Viva ha rimarcato con forza anche in cdm dopo l'approvazione dell'odg in Parlamento e che opportunamente il Consiglio dei Ministri ha sostenuto e approvato”.

Advertising

NicolaPorro : ?? Il Covid finito per i giornali, i dati taciuti dell’Oms sui contagi italiani e l’ideona di D’Alema per il Quirina… - marcotravaglio : MENO PEGGIO UN CORNO La variante più letale del Sars-Cov-B. si chiama TTB (Tutti Tranne B.”), detta anche MP (Meno… - TizianaFerrario : leggo e rileggo dichiarazioni sul #Quirinale.Tatticismi,conto dei numeri,come se la scelta di un capo dello stato f… - RaffyB_68 : RT @lucrezia_ilaria: grande elettore potrà votare da positivo per mandare #Draghi al #quirinale. Anziano sprovvisto di #greenpass ma sano d… - TV7Benevento : Quirinale: Iv, 'bene voto positivi, questione diritti fondamentale'... -