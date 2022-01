Pnrr, Anci Campania: “Unità di controllo per blindarlo dai clan” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un protocollo d’intesa con Prefettura e Anci Campania con l’istituzione di una Unità di controllo per ‘blindare’ i finanziamenti Pnrr da ogni possibile infiltrazione della criminalità organizzata. Questa è la proposta inoltrata oggi al prefetto di Napoli Claudio Palomba dal presidente di Anci Campania Carlo Marino e dal vicepresidente di Anci Campania e sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino, promotori dell’iniziativa. “L’obiettivo – spiegano Marino e Cimmino – consiste nell’istituire un gruppo di lavoro mirato a verificare la gestione dei fondi, i risultati raggiunti, le misure necessarie per assicurare l’avanzamento dei progetti e per garantire la trasparenza delle procedure, mettendo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un protocollo d’intesa con Prefettura econ l’istituzione di unadiper ‘blindare’ i finanziamentida ogni possibile infiltrazione della criminalità organizzata. Questa è la proposta inoltrata oggi al prefetto di Napoli Claudio Palomba dal presidente diCarlo Marino e dal vicepresidente die sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino, promotori dell’iniziativa. “L’obiettivo – spiegano Marino e Cimmino – consiste nell’istituire un gruppo di lavoro mirato a verificare la gestione dei fondi, i risultati raggiunti, le misure necessarie per assicurare l’avanzamento dei progetti e per garantire la trasparenza delle procedure, mettendo ...

