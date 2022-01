Morto Meat Loaf, addio all’icona della musica rock: il suo ‘Bat Out of Hell’ uno dei dischi più venduti della storia (Di venerdì 21 gennaio 2022) È Morto Meat Loaf. Il cantante e attore statunitense si è spento all’età di 74 anni. L’annuncio sulla sua pagina social oggi 21 gennaio. “Abbiamo il cuore spezzato nell’annunciare che l’incomparabile Meat Loaf è Morto stasera con al fianco sua moglie Deborah, le figlie Pearl e Amanda e gli amici più cari con lui nelle ultime 24 ore – si legge su Facebook -. La sua straordinaria carriera ha attraversato 6 decenni che lo hanno visto vendere oltre 100 milioni di album in tutto il mondo e recitare in oltre 65 film”. “Sappiamo quanto significasse per molti di voi e apprezziamo veramente tutto l’amore e il sostegno mentre attraversiamo questo periodo di dolore per la perdita di un artista così ispirato e una persona così bella”, ha dichiarato la famiglia del cantante. “Dal suo cuore alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) È. Il cantante e attore statunitense si è spento all’età di 74 anni. L’annuncio sulla sua pagina social oggi 21 gennaio. “Abbiamo il cuore spezzato nell’annunciare che l’incomparabilestasera con al fianco sua moglie Deborah, le figlie Pearl e Amanda e gli amici più cari con lui nelle ultime 24 ore – si legge su Facebook -. La sua straordinaria carriera ha attraversato 6 decenni che lo hanno visto vendere oltre 100 milioni di album in tutto il mondo e recitare in oltre 65 film”. “Sappiamo quanto significasse per molti di voi e apprezziamo veramente tutto l’amore e il sostegno mentre attraversiamo questo periodo di dolore per la perdita di un artista così ispirato e una persona così bella”, ha dichiarato la famiglia del cantante. “Dal suo cuore alle ...

Advertising

RollingStoneita : È morto Meat Loaf: il cantante di ‘Bat Out of Hell’ e attore in ‘Rocky Horror Picture Show’ aveva 74 anni… - Agenzia_Ansa : Il cantante americano Meat Loaf, vero nome Marvin Lee Aday, è morto a 74 anni. L'album di debutto 'Bat Out of Hell… - ilpost : È morto il cantante e attore Meat Loaf - egos23 : RT @RollingStoneita: È morto Meat Loaf: il cantante di ‘Bat Out of Hell’ e attore in ‘Rocky Horror Picture Show’ aveva 74 anni #meatloaf… - Ma_St_N : È morto il cantante e attore Meat Loaf - Il Post -