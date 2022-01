Michele Merlo, i fan lanciano un appello ad Amadeus per Sanremo: i dettagli (Di venerdì 21 gennaio 2022) Michele Merlo, il fanclub ufficiale del cantautore lanciano un appello ad Amadeus per Sanremo: ecco cosa è emerso Il 6 giugno la morte prematura di Michele Merlo ha sconvolto tutti. Nel suo ultimo post su Instagram Michele affermava: “Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?”, dopo la sua tragica scomparsa è stato inondato di commenti struggenti. Il cantautore è rimasto nel cuore di tantissime persone grazie anche all’avventura televisiva nel talent Amici di Maria De Filippi. L’artista vicentino è stato stroncato a soli 28 anni a causa di un’emorragia cerebrale scaturita da una leucemia fulminante Leggi anche –> manuel bortuzzo andra via stasera ecco la data di uscita video L’appello ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 21 gennaio 2022), il fanclub ufficiale del cantautoreunadper: ecco cosa è emerso Il 6 giugno la morte prematura diha sconvolto tutti. Nel suo ultimo post su Instagramaffermava: “Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?”, dopo la sua tragica scomparsa è stato inondato di commenti struggenti. Il cantautore è rimasto nel cuore di tantissime persone grazie anche all’avventura televisiva nel talent Amici di Maria De Filippi. L’artista vicentino è stato stroncato a soli 28 anni a causa di un’emorragia cerebrale scaturita da una leucemia fulminante Leggi anche –> manuel bortuzzo andra via stasera ecco la data di uscita video L’...

Advertising

itsmarts_ : RT @alicepesce: Aiutateci a fare sì che Michele Merlo non sia soltanto un eco ma una voce chiara e alta sul palco dell'Ariston...perfavore.… - Hikariyuko1998 : @Raiofficialnews @SanremoRai @RaiUno @RaiRadio2 Vorrei canzoni di Michele merlo su quel palco. - teddybeatlesday : RT @teddybeatlesday: mi unisco all'appello per far sì che venga speso almeno un minuto per ricordare michele merlo a sanremo, sarebbe un be… - ilbassanese : Michele Merlo a Sanremo: l'appello delle fans ad Amadeus - SerieTvserie : GF Vip 6, Manuel Bortuzzo ricorda Michele Merlo: “Abbiamo perso un grande cantante” (video) -