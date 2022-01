L'Ussl di Padova non paga il "riscatto" agli hacker, online informazioni riservate di migliaia di persone (Di venerdì 21 gennaio 2022) La procura distrettuale di Venezia ha disposto il sequestro preventivo di urgenza del sito internet dove sono stati pubblicati i dati trafugati lo scorso dicembre da un gruppo di hacker dell’Ulss 6 Euganea... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 21 gennaio 2022) La procura distrettuale di Venezia ha disposto il sequestro preventivo di urgenza del sito internet dove sono stati pubblicati i dati trafugati lo scorso dicembre da un gruppo didell’Ulss 6 Euganea...

CgilVeneto : RT @collettiva_news: #Sanità #Padova. Attacco #hacker alla ussl. La denuncia del sindacato 'non è solo un attacco diretto alla privacy dell… - tonyy61 : Complimenti , I dati di migliaia di utenti dell'Ussl di Padova sono finiti online - LucianaCiolfi : RT @sonoclaudio: Lo stato della #sicurezza #informatica e dell'informazione in Italia: fai una domanda, accontentati della risposta. https… - sonoclaudio : Lo stato della #sicurezza #informatica e dell'informazione in Italia: fai una domanda, accontentati della risposta. - EttoreCasoni : RT @collettiva_news: #Sanità #Padova. Attacco #hacker alla ussl. La denuncia del sindacato 'non è solo un attacco diretto alla privacy dell… -