LIVE Sonego-Kecmanovic 4-6 7-6 2-6 4-4, Australian Open 2022 in DIRETTA: il serbo recupera il break nel quarto set (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Non passa la risposta di Sonego con il dritto. 30-15 Arriva in corsa Sonego, ma non trova il campo con il dritto in corsa. 15-15 Splendido cambio in lungolinea di dritto di Kecmanovic. 0-15 Risponde profondo Sonego con il dritto! 4-4 break Kecmanovic! Il serbo si difende alla grandissima sul bombardamento di dritto di Sonego e alla fine è il piemontese a sbagliare. 30-40 SERVIZIO E DRITTO! Salva la prima delle due chance l’azzurro. 15-40 Scappa di pochissimo in larghezza il dritto di Sonego dal centro del campo: due palle del controbreak. 15-30 Il servizio corre in soccorso di Sonego. 0-30 Passante di ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Non passa la risposta dicon il dritto. 30-15 Arriva in corsa, ma non trova il campo con il dritto in corsa. 15-15 Splendido cambio in lungolinea di dritto di. 0-15 Risponde profondocon il dritto! 4-4! Ilsi difende alla grandissima sul bombardamento di dritto die alla fine è il piemontese a sbagliare. 30-40 SERVIZIO E DRITTO! Salva la prima delle due chance l’azzurro. 15-40 Scappa di pochissimo in larghezza il dritto didal centro del campo: due palle del contro. 15-30 Il servizio corre in soccorso di. 0-30 Passante di ...

Advertising

BxBkiing : ?? Live ?? Lorenzo Sonego set 4 +115 Lorenzo Sonego ML +280 - zazoomblog : LIVE Sonego-Kecmanovic Australian Open 2022 in DIRETTA: finisce il primo set del doppio - #Sonego-Kecmanovic… - zazoomblog : LIVE Sonego-Kecmanovic 4-6 7-6 2-5 Australian Open 2022 in DIRETTA: passaggio a vuoto per l’azzurro - #Sonego-Kecm… - Brazilian2021 : LIVE Sonego-Kecmanovic Australian Open 2022 in DIRETTA: finisce il primo set del doppio - #Sonego-Kecmanovic… - zazoomblog : LIVE Sonego-Kecmanovic Australian Open 2022 in DIRETTA: finisce il primo set del doppio - #Sonego-Kecmanovic… -