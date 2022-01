L’incidente auto-bici e la morte di un uomo, donati i suoi organi (Di venerdì 21 gennaio 2022) Muore dopo un incidente avvenuto mentre era in bicicletta e i suoi organi vengono donati. Un’altra storia di altruismo che viene dalla Sicilia. Il primario, “ringrazio i parenti per l’altruismo dimostrato” Il prelievo d’organi è avvenuto la notte scorsa all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. A donarli un ciclista gelese di 74 anni che dal 14 gennaio Sicilia.News. Leggi su sicilia.news (Di venerdì 21 gennaio 2022) Muore dopo un incidente avvenuto mentre era incletta e ivengono. Un’altra storia di altruismo che viene dalla Sicilia. Il primario, “ringrazio i parenti per l’altruismo dimostrato” Il prelievo d’è avvenuto la notte scorsa all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. A donarli un ciclista gelese di 74 anni che dal 14 gennaio Sicilia.News.

Advertising

ilgiornale : L'imprenditore romano si è ribaltato con la propria auto sull'autostrada A14, all'altezza di Loreto, nelle Marche - rallyssimo : L'incidente di Fourmaux e prima quello di Neuville nei test, ci hanno mostrato foto di auto apparentemente devastat… - Grunf1966 : @FabianaLudovica Il casco sempre usato anche se non era obbligatorio ?? Le cinture non proprio...altrimenti non si… - PalermoToday : Incidente sulla Palermo Sciacca: finisce con l'auto contro il guardrail: morto 46enne - dario62bs : L'autista dell'autobus si è visto arrivare addosso l'auto a 150 km all'ora. Mi sembra strano che tra ragazzi di que… -