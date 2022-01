Lega: Salvini vede Bossi a Gemonio, incontro affettuoso (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Nel tardo pomeriggio di oggi Matteo Salvini è andato a trovare Umberto Bossi a Gemonio, in provincia di Varese. L'incontro, affettuoso, è stato utile anche per un confronto su Quirinale e governo. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Nel tardo pomeriggio di oggi Matteoè andato a trovare Umberto, in provincia di Varese. L', è stato utile anche per un confronto su Quirinale e governo.

Advertising

repubblica : Lega, Salvini e le proposte anti-Draghi per il Colle: no di Conte a Moratti e Casellati - ilfoglio_it : ?? L'indiscrezione del Foglio. #Salvini chiama #Letta: 'Incontriamoci domani'. I segretari dei due maggiori partiti,… - LegaSalvini : Qui Roma, con il ministro Stefani (Lega) che ringrazio per aver reso concreta la nostra battaglia a sostegno dei bi… - virgiliopaolo : RT @coledoni: A me vedere Salvini con la mascherina che riporta i colori della bandiera italiana fa schifo... Mi ricorda cosa ne pensava la… - deimiracoli : RT @MarcoFattorini: Fraccaro a rischio espulsione dal #M5s: ha trattato personalmente con Salvini promettendo una parte di voti del Movimen… -