Indice Rt in calo, stabili incidenza e terapie intensive. 4 Regioni a rischio alto (Di venerdì 21 gennaio 2022) Scende l'Indice di trasmissibilità (Rt) che passa da 1,56 a 1,31 rispetto alla settimana precedente. Diverse Regioni hanno però avuto problemi nell'invio dei dati e potrebbe esserci una sottostima. ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Scende l'di trasmissibilità (Rt) che passa da 1,56 a 1,31 rispetto alla settimana precedente. Diversehanno però avuto problemi nell'invio dei dati e potrebbe esserci una sottostima. ...

Advertising

infoitinterno : Covid - Indice Rt in calo, stabili le terapie intensive ma cresce l’occupazione dei reparti: in Calabria pieni al 4… - RassegnaZampa : #ZonaArancione: #Piemonte, #Abruzzo, #Friuli e #Sicilia verso cambio colore. Pandemia rallenta, indice Rt in calo a… - Ultron65 : RT @agenzia_nova: #Covid Indice Rt nazionale in calo a 1,31. Undici Regioni a rischio moderato - infoitinterno : Covid: indice Rt in calo, sette regioni a rischio alto – Il monitoraggio Iss - infoitsalute : Covid Italia: l’incidenza dei casi è stabile, l’indice Rt in calo da 1,56 a 1,31 -