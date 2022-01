Il gioco di prestigio del Fatto su Grillo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Una carezza in un pugno. Per il Fatto quotidiano gestire l’affaire Beppe Grillo, indagato per traffico d’influenze per aver preso 240 mila euro dall’armatore Vincenzo Onorato per pubblicare qualche marchetta sul suo blog e mettere a disposizione il suo potere politico (in quest’ultimo caso si tratta dell’accusa, da dimostrare, della procura). Però si sa come si ragiona dalle parti di Travaglio, è inutile aspettare il giudizio penale della magistratura perché il Fatto c’è: Grillo quei soldi li ha presi, per sponsorizzare gli interessi di un imprenditore. E questo non sta bene. E pertanto Travaglio affida la critica dell’amico Beppe a un mastino della giudiziaria come Marco Lillo. E l’attacco parte forte: “Indifendibile”, anche se subito dopo s’ammoscia: “Non penalmente ma politicamente”. Poi si riattizza, paragonando ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 21 gennaio 2022) Una carezza in un pugno. Per ilquotidiano gestire l’affaire Beppe, indagato per traffico d’influenze per aver preso 240 mila euro dall’armatore Vincenzo Onorato per pubblicare qualche marchetta sul suo blog e mettere a disposizione il suo potere politico (in quest’ultimo caso si tratta dell’accusa, da dimostrare, della procura). Però si sa come si ragiona dalle parti di Travaglio, è inutile aspettare il giudizio penale della magistratura perché ilc’è:quei soldi li ha presi, per sponsorizzare gli interessi di un imprenditore. E questo non sta bene. E pertanto Travaglio affida la critica dell’amico Beppe a un mastino della giudiziaria come Marco Lillo. E l’attacco parte forte: “Indifendibile”, anche se subito dopo s’ammoscia: “Non penalmente ma politicamente”. Poi si riattizza, paragonando ...

