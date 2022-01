Green pass e attività esenti: Dpcm in arrivo, previsti controlli a campione anche dove non serve il certificato (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Dpcm con la lista di negozi e attività accessibili senza Green pass sta per vedere la luce, ma già filtrano le prime indiscrezioni sulla bozza in cui spuntano alcuni passaggi della definizione dell’elenco definitivo. La firma del premier Draghi è attesa per oggi e le nuove misure scatteranno dal prossimo 1° febbraio. Nel piano del Governo, stando a quanto si apprende, sarebbe stata introdotta anche la possibilità di effettuare controlli a campione anche dove il certificato verde non serve. Green pass e attività esenti: in arrivo Dpcm con la lista Ancora poche ore separano gli ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ilcon la lista di negozi eaccessibili senzasta per vedere la luce, ma già filtrano le prime indiscrezioni sulla bozza in cui spuntano alcuniaggi della definizione dell’elenco definitivo. La firma del premier Draghi è attesa per oggi e le nuove misure scatteranno dal prossimo 1° febbraio. Nel piano del Governo, stando a quanto si apprende, sarebbe stata introdottala possibilità di effettuareilverde non: incon la lista Ancora poche ore separano gli ...

