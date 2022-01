GF Vip 6, Sonia Bruganelli dura su Lulù Selassié: “Per lei Manuel è un trofeo” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Mentre Manuel Bortuzzo sta per lasciare la Casa del Grande Fratello Vip 6 (la sua uscita avverrà nella diretta di stasera), Sonia Bruganelli ne approfitta per lanciare una stoccata velenosa alla fidanzata di lui, Lulù Selassié. Senza troppi giri di parole, infatti, l’opinionista ha fatto capire di non credere all’amore della princess per il nuotatore sulla sedia a rotelle. “Manuel per Lulù è un trofeo” ha dichiarato la moglie di Bonolis, che ha anche ammesso che se fosse uno dei genitori di Bortuzzo, la cosa gli darebbe fastidio. Ha poi aggiunto che vorrebbe vedere Lulù nella Casa senza Manuel e anche senza Jessica, perché avere dei punti di riferimento così forti inevitabilmente rende il soggiorno nel loft di ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 21 gennaio 2022) MentreBortuzzo sta per lasciare la Casa del Grande Fratello Vip 6 (la sua uscita avverrà nella diretta di stasera),ne approfitta per lanciare una stoccata velenosa alla fidanzata di lui,. Senza troppi giri di parole, infatti, l’opinionista ha fatto capire di non credere all’amore della princess per il nuotatore sulla sedia a rotelle. “perè un” ha dichiarato la moglie di Bonolis, che ha anche ammesso che se fosse uno dei genitori di Bortuzzo, la cosa gli darebbe fastidio. Ha poi aggiunto che vorrebbe vederenella Casa senzae anche senza Jessica, perché avere dei punti di riferimento così forti inevitabilmente rende il soggiorno nel loft di ...

