Food: mercato drink vale 1.317 mld a livello globale, in Italia 14 mld (2) (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) - "Confermando queste previsioni, il 2025 vedrebbe l'Italia recuperare una posizione nella classifica, attestandosi al secondo posto dopo la Francia (5Y-Cagr del 6,1%) e prima del Regno Unito (5Y-Cagr del 3,5%)" sottolinea Marco Meoni, Associate di Growth Capital. "Ulteriormente, è proprio il mercato Italiano del vino a mostrare il miglior stato di salute in uscita dal 2020, con valori pre-Covid recuperabili già nel 2022. Osservando il trend di crescita dell'e-commerce è naturale pensare che, nel vicino futuro, questo canale possa diventare sempre più determinante, oltre che per il vino, anche per il mercato delle bevande alcoliche in generale". In questo favorevole contesto proprio Vino.com,l'enoteca digitale fiorentina nata nel 2012, sta conquistando a grandi passi il mercato online ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) - "Confermando queste previsioni, il 2025 vedrebbe l'recuperare una posizione nella classifica, attestandosi al secondo posto dopo la Francia (5Y-Cagr del 6,1%) e prima del Regno Unito (5Y-Cagr del 3,5%)" sottolinea Marco Meoni, Associate di Growth Capital. "Ulteriormente, è proprio ilno del vino a mostrare il miglior stato di salute in uscita dal 2020, con valori pre-Covid recuperabili già nel 2022. Osservando il trend di crescita dell'e-commerce è naturale pensare che, nel vicino futuro, questo canale possa diventare sempre più determinante, oltre che per il vino, anche per ildelle bevande alcoliche in generale". In questo favorevole contesto proprio Vino.com,l'enoteca digitale fiorentina nata nel 2012, sta conquistando a grandi passi ilonline ...

