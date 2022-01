Fontana | «Lombardia resta gialla Ora semplificare regole di quarantena»

Advertising

LegaSalvini : ++ IL FANGO CONTRO LA LOMBARDIA, CROLLANO ALTRE ACCUSE SUL PRESIDENTE FONTANA ++ Qualcuno a sinistra dovrebbe chie… - manerwski : @BruhItsSFede Si vero probabilmente, però danno contro a fontana e alla Lombardia perciò… ?? - uncletomablogZ : RT @StefanoLimido: Il Ministro della Salute blocchi la non-riforma sanitaria della Lombardia Moratti-Fontana - Firma la petizione! https://… - MariaLu76328658 : RT @PattyRossy70: @LaVeritaWeb Invece Fontana presidente di regione dovrebbe metterlo alla porta ..@FontanaPres .#Pregliasco la vergogna de… - PattyRossy70 : @LaVeritaWeb Invece Fontana presidente di regione dovrebbe metterlo alla porta ..@FontanaPres .#Pregliasco la vergogna della Lombardia -

Ultime Notizie dalla rete : Fontana Lombardia

... in questa fase della pandemia, non è il colore della, ma quello di conciliare il lavoro ... " Chiediamo al presidente" aggiunge l'esponente dem " di farsi portavoce con il Governo dei ...- scrive su facebook il presidente della regione, Attilio- . Le vaccinazioni stanno dimostrando di mitigare e prevenire l'effetto della malattia da Covid. Chiediamo al Governo - ...La Lombardia resta in zona gialla anche la prossima settimana. Lo ha confermato il presidente Fontana: “Ora bisogna semplificare le norme di quarantena o isolamento sia per le scuole che per i cittadi ...Il governatore della Lombardia ha annunciato che la nostra Regione resterà nell'attuale zona di rischio e lancia un appello al governo per cambiare le norme che stanno creando numerosi disagi: «Cittad ...