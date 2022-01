Firenze: Questura denuncia due minorenni per scritte no vax (Di venerdì 21 gennaio 2022) Gli equipaggi hanno effettuato una serie di verifiche tra il centro e la periferia cittadina, con particolare attenzione alle zone di piazza Stazione, piazza del Mercato Centrale, piazza San Jacopino, via Nazionale e ai quartieri di Novoli e dell'Isolotto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 21 gennaio 2022) Gli equipaggi hanno effettuato una serie di verifiche tra il centro e la periferia cittadina, con particolare attenzione alle zone di piazza Stazione, piazza del Mercato Centrale, piazza San Jacopino, via Nazionale e ai quartieri di Novoli e dell'Isolotto L'articolo proviene daPost.

