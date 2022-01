Fentanyl | la riconversione produttiva dei cartelli messicani

Leggi su panorama

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Prodotto dai narcos con precursori chimici in arrivo dalla Cina, l’oppiaceo sintetico a buon mercato invade gli Stati Uniti. E provoca decine di migliaia di vittime. Per i trafficanti di droga interessati a entrare nel redditizio business del, un letale oppiaceo sintetico 80 volte più potente dell’eroina che sta facendo strage negli Stati Uniti, ma viene prodotto in Messico, tutte le strade alla fine portano a Wuhan. La tentacolare città industriale costruita lungo il fiume Yangtze nella Cina centro-orientale è nota soprattutto per le origini della pandemia. Ma da lì arriva anche circa il 70% dei precursori chimici, come il nore il benzil, necessari per produrre centinaia di milioni di pastiglie di questa sostanza che negli Usa sta falcidiando una generazione: 93.331 morti per overdose nel 2020 e oltre ...